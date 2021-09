Russia: Dmitriev (Rfid), Sputnik Light può diventare un richiamo per qualsiasi vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo contro il Covid-19 Sputnik Light potrebbe fare da richiamo per i vaccini stranieri. Lo ha dichiarato il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) Kirill Dmitriev, intervenendo online al Forum economico orientale. "La nostra ulteriore strategia in futuro è quella di utilizzare il vaccino Sputnik Light, in cui Rdif ha investito 17 miliardi di rubli (197 milioni di euro), non solo per garantire la rivaccinazione dei russi, o come vaccino indipendente, ma anche per il richiamo di AstraZeneca e altri", ha affermato il direttore del Rdif. "Sputnik Light è qualcosa che può fungere da booster per AstraZeneca, Moderna e Pfizer", ha dichiarato Dmitriev. (Rum)