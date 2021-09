Roma: Anzaldi (Iv), su cinghiali Raggi non ha fatto nulla e ora esposto a un mese dal voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul gravissimo problema dei cinghiali la sindaca Raggi non ha fatto nulla per cinque anni, non si è mossa neanche di fronte ai morti negli incidenti stradali causati proprio dai cinghiali o ai tanti feriti ricoverati con traumi gravi, e invece ora, dopo la morte di un cinghiale a Monte Mario forse avvelenato per l'esasperazione di qualche romano, a un mese dalle elezioni, tenta un improbabile scaricabarile che non avrà alcuna utilità per i cittadini, aprendo un conflitto istituzionale contro la Regione dove peraltro sono in maggioranza anche gli stessi 5 stelle guidati da Roberta Lombardi. E' l'ennesima dimostrazione di totale incapacità di questa amministrazione e di questa sindaca, fortunatamente arrivata al capolinea". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "L'iniziativa mediatica della Raggi, a pochi giorni dal voto, non fornisce alcuna soluzione concreta – prosegue Anzaldi – per evitare di dover assistere ancora a incidenti stradali gravissimi, oppure a situazioni in cui i romani che passeggiano per strada, magari con il proprio cane o con bambini piccoli, debbano correre rischi per la propria incolumità o per quella dei propri affetti. L'unica conseguenza sarà ingolfare ancora di più il lavoro dei magistrati, mentre la questione cinghiali continuerà a non essere affrontata né gestita".(Com)