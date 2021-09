Regno Unito: fonti stampa, aumento del costo delle bollette energetiche per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'analisi condotta dall'Imperial College di Londra ha stimato un aumento del prezzo dell'elettricità dovuto ad un incremento generale nel mercato energetico. La preoccupazione, secondo il quotidiano "The Guardian", è che a seguito di questo rialzo dei prezzi molte famiglie saranno più vicine alla soglia di povertà. Il prezzo per l'energia nel Paese è salito a 100 sterline per megawatt orari il mese scorso. Già allora, l'autorità regolatrice Ofgem aveva annunciato che avrebbe aumentato il tetto massimo delle tariffe energetiche standard del 12 percento. L'analisi, che è stata commissionata dalla compagnia energetica Drax, suggerisce che il rialzo dei prezzi nei combustibili è la causa del record dei prezzi nell'energia. (Rel)