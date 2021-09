India: Kashmir, misure di sicurezza rafforzate dopo la morte del leader separatista Geelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del leader separatista kashmiro Syed Ali Shah Geelani ha fatto scattare rigorose misure di sicurezza nel Kashmir indiano. L’anziano leader, riferisce la stampa indiana, è morto ieri a 91 anni nella sua casa di Srinagar, nella zona di Hyderpora, dopo una lunga malattia ed è stato sepolto oggi alla presenza dei soli parenti stretti. Per oltre trent’anni volto del separatismo, prima nell’organizzazione Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir (Jijk) e poi, dal 1993 al 2020, nell’All Parties Hurriyat Conference (Aphc), un’alleanza di forze separatiste, dopo una condanna per sedizione e altre imputazioni si trovava dal 2010 agli arresti domiciliari a causa del suo stato di salute. Ai giornalisti è stato impedito l’accesso al funerale e sono state imposte restrizioni alle comunicazioni di telefonia mobile e agli spostamenti dei veicoli. Inoltre, sono state schierate truppe lungo le strade per Hyderpora, nella città vecchia di Srinagar e in altri punti del territorio del Kashmir settentrionale. (segue) (Inn)