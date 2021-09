India: Kashmir, misure di sicurezza rafforzate dopo la morte del leader separatista Geelani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio di congratulazioni di Al Qaeda ai talebani per la conquista del potere in Afghanistan si parla anche di una jihad transnazionale per la “liberazione” di altri territori, tra i quali il Kashmir. Il timore indiano è che i talebani possano consentire che il territorio afgano venga usato da organizzazioni terroristiche per azioni nel Kashmir. Anas Haqqani, della Rete Haqqani, gruppo vicino ai talebani, ha dichiarato due giorni fa in un’intervista al canale televisivo “Cnn-News18” di considerare il Kashmir fuori dalla “giurisdizione” della Rete e che il nuove potere di Kabul vuole un buon rapporto con l’India, benché quest’ultima abbia aiutato per anni il “nemico” statunitense, all’insegna del principio di non interferenza. (Inn)