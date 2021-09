Economia: €-coin leggermente cresciuto in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indicatore €-coin è leggermente cresciuto in agosto (a 0,98 da 0,88 in luglio). Lo riferisce un comunicato stampa della Banca d’Italia. I contributi positivi del recupero della domanda e della dinamica dei prezzi hanno prevalso su quello di segno opposto del rallentamento del settore manifatturiero. €-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). €-coin è costruito sfruttando mensilmente un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la stima della dinamica di fondo del Pil dell’area. €-coin precede di alcuni mesi l’uscita del dato ufficiale sulla crescita trimestrale del Pil dell’area rilasciato dall’Eurostat e ne anticipa il segnale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo. (Res)