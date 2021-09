Afghanistan: portavoce taliban Mujahid, faremo il nuovo Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già proclamato - continua - i governatori delle province e dei distretti e le forze di polizia e devo dire che i crimini e le violenze sono ai minimi storici. Ci sono stati casi isolati, ma non possiamo esagerare. Non bisogna dimenticare che l'Afghanistan era in una situazione di estrema insicurezza". Poi c'è anche il tema della guerra. Il Panshir è l'unica provincia ancora non controllata. "Il problema è che quando abbiamo preso il controllo del Paese, molti ribelli ed ex membri del governo sono fuggiti nella valle del Panshir portandosi soldi e oggetti che appartenevano al governo precedente e quindi al popolo afghano. Noi stiamo cercando di gestire la situazione con dei negoziati, ma ancora ieri ci hanno attaccati sia dalla provincia di Baghlan che da quella di Parwan (adiacenti al Panshir). Abbiamo risposto conquistando 6 loro postazioni. Insomma, vogliamo finirla con le buone, ma se dovremo usare la forza militare, siamo pronti a metterla in atto. Abbiamo portato sicurezza in 33 province su 34. Vogliamo completare il lavoro", ha concluso Mujahid. (Res)