Economia: Renzi, cancelliamo il Reddito di cittadinanza

- E' bastato l'annuncio di questo referendum per costringere Salvini a fare marcia indietro sul reddito di cittadinanza. "Non male come primo risultato politico. Il secondo sarà scardinare questa legge". Lo ha detto in una intervista a "La Stampa" Matteo Renzi, che sfreccia soddisfatto verso Ponte di Legno per sfidare "il Capitano" sul suo territorio, convinto che il doppio volto sul Green Pass, quel no alla Camera per sopprimerlo, dopo il sì in Consiglio dei ministri, "gli porterà due voti e gliene farà perdere molti altri. Certo non avrà effetti sul governo, solo fuffa". Da Ponte di legno, lancerà oggi il quesito referendario sul controverso 'Rdc'. E da lì darà a oltre 500 ragazzi "che arrivano da tutta Europa" lezioni di politica alla scuola di formazione. Senza dar mostra di inquietudine per i colpi che prende dalla rete, "da quando è uscito il mio libro dove annunciavo l'idea del referendum contro il 'reddito', ricevo ogni giorno tra le quindici e le venti minacce di morte. Ne calcoliamo circa 600 in un mese. Ma è normale". "Fino a due mesi - racconta l'ex premier - fa tutti dicevano che il 'Reddito' non si doveva toccare. Dai grillini allo stesso Pd. Poi, appena io faccio uscire sul mio libro l'idea di un referendum, partono due diverse reazioni: la prima di chi dice, 'tutto sommato abbiamo fatto un errore', ovvero Salvini. Il quale fa un 'mea culpa' incredibile, una straordinaria conversione. La seconda reazione è di Pd e 5stelle, che all'unisono hanno cominciato a dire che la legge si può migliorare. Ora, è evidente che c'è una parte di italiani che prende quel reddito e farà una battaglia in suo favore. L'assegno in parte va a povera gente davvero. Ma è una misura che incrocia anche un pezzo di criminalità, manovalanza che ha incassi illegali, a cui somma il 'Rdc'". (segue) (Res)