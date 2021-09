Economia: Renzi, cancelliamo il Reddito di cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho preparato il quesito, - continua il leader di Italia Viva - lo presento innanzitutto per coerenza con quanto ho annunciato, per marcare un posizionamento politico. Noi siamo per il lavoro e non per i sussidi. Ma nel momento in cui lo metto sul tavolo, entra in scena chi dice 'salviamo l'assegno di povertà, togliendo il caos dei navigator'". In questo c'è un gioco di sponda con Draghi e con la parte riformista del Pd: "Certo, una volta che il governo dovesse cambiare la legge, il referendum non si terrebbe più. Ma già se parto con la raccolta di firme, dimostro che tanti hanno cambiato idea. Con la raccolta di firme digitale, ci mettiamo poco a raccoglierne 500 mila, una buona parte del Paese non tollera questa misura. E non a caso parto dal profondo nord", ha concluso Renzi. (Res)