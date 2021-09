Libia: presidente Menfi riceve ministra Esteri Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha ricevuto a Tripoli la ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Governo di unità nazionale, Najla el Mangoush. Quest’ultima ha illustrato al presidente i risultati della riunione dei Paesi confinanti della Libia, che si è tenuta il 30 e 31 agosto nella capitale algerina, spiegandogli nei dettagli l'Iniziativa per la stabilità della Libia, il piano del Gun che è stato presentato durante la riunione in Algeria. L'incontro ha anche affrontato le condizioni del lavoro diplomatico all'estero, le procedure messe in atto dal ministero per organizzarlo, oltre al dossier dei candidati del ministero ad assumere le funzioni di nuovi ambasciatori in alcune ambasciate libiche all’estero. Vale la pena ricordare che nei mesi scorsi era scoppiata una polemica tra il Consiglio presidenziale e la ministra degli Esteri sulle presunte nomine esteri che la Mangoush avrebbe fatto senza l'avallo di Menfi. Lo scontro, alimentato in particolare dagli organi di stampa libici che parteggiano per il generale Khalifa Haftar, il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che non riconosce il Gun, era poi rientrato dopo un chiarimento tra le due istituzioni. (Lit)