© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Florin Citu non può guidare un governo, motivo per cui dovrebbe dimettersi. Lo ha scritto il vicepremier della Romania e copresidente di Usr Plus, Dan Barna in un messaggio sulla sua pagina di Facebook dopo che il premier Citu ha rimosso dall'incarico il ministro della Giustizia, Stelian Ion. Barna ha accusato Citu di "cinismo e malevolenza". (Rob)