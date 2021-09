Libia: ambasciatore Spagna incontra generale Haftar e presidente parlamento Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Spagna in Libia, Francisco Javier, è stato impegnato nei giorni scorsi in un “tour” in Cirenaica, la regione orientale del Paese, dove ha incontrato i due principali leader locali: il generale Khalifa Haftar e il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh. Secondo il sito web d’informazione “Ean Libya”, il presidente del parlamento e il diplomatico iberico hanno discusso nella città di Al Qubba, roccaforte di Saleh, degli ultimi sviluppi in Libia e delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Saleh ha sottolineato la necessità di tenere le elezioni in tempo, assecondando la volontà del popolo libico, spiegando che il parlamento è impegnato a realizzare tale volontà. Egli ha inoltre aggiunto che tutte le forze e i mercenari dovrebbero lasciare il territorio libico quanto prima. Da parte sua, l'ambasciatore spagnolo ha ribadito il sostegno di Madrid alle elezioni del 24 dicembre, che rappresenteranno un punto essenziale del percorso politico. Javier ha anche reiterato il sostegno della Spagna al ritiro di tutte le forze straniere dalla Libia, osservando che le risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza al riguardo sono chiare e devono essere rispettate. (Lit)