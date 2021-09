Arabia Saudita: aumento Pil dell’1,5 per cento nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Arabia Saudita è aumentato per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19, con un incremento dell'1,5 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2021. Lo rende noto un rapporto dell’Autorità generale di statistica del Regno (Gastat). Le entrate totali dell'Arabia Saudita hanno raggiunto 248,1 miliardi di riyal (66 miliardi di dollari) nel secondo trimestre del 2021, un aumento dell'85 per cento su base annua. Secondo il rapporto, il Regno ha registrato un deficit di bilancio di 4,6 miliardi di riyal (1,2 miliardi di dollari) nel secondo trimestre rispetto ai 7,4 miliardi di riyal (1,9 miliardi di dollari) del trimestre precedente.(Res)