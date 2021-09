Francia: riaprono le scuole dopo le vacanze estive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Francia 12,4 milioni di studenti tornano sui banchi dopo le vacanze estive. Per questi giorni il ministero dell'Istruzione ha applicato il secondo dei quattro livelli di protocollo previsti nell'ambito della crisi del coronavirus. Tutti gli studenti seguono quindi le lezioni in presenza, mentre la mascherina è obbligatoria all'interno degli edifici scolastici, tranne che nelle scuole materne. Un caso positivo riscontrato all'interno di un'aula basterà per interrompere i corsi e continuare a distanza. Sul fronte della vaccinazione, sono state previste delle "squadre mobili" in alcune scuole per tutti gli studenti che vorranno immunizzarsi. Secondo un'indagine condotta dall'Istituto di pubblico sondaggio di opinione settore (Ipsos), l'87 per cento degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose.(Frp)