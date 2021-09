Arabia Saudita: primo gruppo di militari donne completa addestramento Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo di militari donne dell’Arabia Saudita ha completato il corso presso il Centro di addestramento delle Forze armate femminili. Lo riporta l’agenzia l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, riprendendo l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il capo di Stato maggiore, Fayyad al Ruwaili, era presente alla consegna dei diplomi. All’inizio del 2021, il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha annunciato che a partire da febbraio gli uomini e le donne del Regno avrebbero potuto fare domanda per le posizioni nell’esercito attraverso un portale web unificato. Il corso di formazione delle militari saudite è durato 14 settimane. "Il centro di addestramento ha una missione importante: quella di fornire programmi di formazione e curricula distinti e un ambiente di apprendimento ideale, in conformità con gli standard internazionali di qualità (...) con l'obiettivo di ottenere prestazioni migliori che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del ministero in futuro", ha detto il generale Al Ruwaili. I(Res)