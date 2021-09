Libia: premier Dabaiba discute con i Tebu dei problemi e delle esigenze del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha discusso ieri sera con una delegazione dei Tebu, una delle principali tribù del Sahara, della mancanza di servizi e delle esigenze primarie nelle regioni meridionali. Lo ha riferito un comunicato stampa dal governo, affermando che la delegazione comprendeva rappresentanti delle regioni di Shura, Al Qadrafi e Rabiana. La delegazione Tebu ha espresso al premier Dabaiba il proprio "apprezzamento per gli sforzi del governo" per promuovere l'unità nazionale tra le varie componenti del Paese, sottolineando il Gun è stato il primo esecutivo dal 2011 a inviare una delegazione governativa in visita nella regione. L'incontro ha discusso, tra le altre cose, anche della necessità di avviare l'attuazione del progetto dell'impianto solare a Rabiana. (segue) (Lit)