Libia: premier Dabaiba discute con i Tebu dei problemi e delle esigenze del sud (2)

- Lo scorso 19 giugno, il direttore dei programmi di sviluppo sostenibile della National Oil Corporation (Noc), Mukhtar Abdel-Daem, aveva dichiarato che la compagnia energetica italiana Eni stava valutando la costruzione di una centrale solare per fornire elettricità alla città di Rabiana, nella regione meridionale libica del Fezzan. Questa località abitata in maggioranza da esponenti della tribù dei Tebu si trova nel sud-est del paese, 1.700 chilometri a sud-est della capitale, Tripoli, e 150 chilometri dalla città di Kufra, in un’area desertica. La posizione isolata rispetto alle aree più sviluppate del Paese, situata lungo la costa del Mediterraneo, rende la città di Rabiana particolarmente povera e caratterizzata dalla mancanza cronica di servizi e beni di prima necessità, in particolare l’energia elettrica e acqua. (Lit)