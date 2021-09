Governo: Cdm convocato alle 11:30, ecco l'odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 11:30, a palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (presidenza - Giustizia - Interno - Difesa - Economia e Finanze - Innovazione tecnologica e Transizione digitale - Transizione ecologica - Politiche agricole alimentari e forestali - Università e Ricerca); decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (presidenza - Infrastrutture e Mobilità sostenibili - Giustizia - Sviluppo economico - Sud e Coesione territoriale - Economia e Finanze); leggi regionali; varie ed eventuali. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. (Com)