India: Covid, 47.092 nuovi casi e 509 decessi (2)

- Il ministero dell’Interno ha confermato fino al 30 settembre le linee guida per il contenimento, che è a livello locale. Le misure si basano su una strategia in cinque punti: test, tracciamento, cura, vaccinazione e comportamento adeguato, ovvero uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Il monitoraggio è su scala distrettuale: le misure scattano, per un periodo di 14 giorni, sulla base dell’andamento del tasso di positività settimanale e del tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Anche la sospensione dei voli internazionali, introdotta per la prima volta il 23 marzo 2020, è stata prorogata fino al 30 settembre, con l’eccezione dei voli cargo e di quelli specificamente approvati, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. Molti Paesi, a loro volta, hanno imposto divieti o restrizioni per i passeggeri provenienti dall’India. (Inn)