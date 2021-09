Francia-Moldova: ministro Esteri Le Drian oggi in visita a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Europa e per gli Affari esteri francese, Jean-Yves Le Drian, arriva oggi in visita a Chisinau, su invito del capo della diplomazia moldova, Nicu Popescu. Lo riferisce la diplomazia moldava con un comunicato. Il programma della visita del ministro Le Drian prevede incontri con l'omologo Popescu, con la presidente Maia Sandu e con il primo ministro Natalia Gavrilita. Le discussioni si concentreranno sulle modalità per intensificare i contatti politici di alto livello, la cooperazione economica e culturale, nonché le relazioni della Moldova con l'Unione europea. (Moc)