Spagna: ministro Castells, univiersità pubblica deve essere gratuita e non un "lusso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università pubblica deve essere gratuita in quanto non può essere un "lusso" e non deve essere differenziata dall'istruzione obbligatoria. Lo ha affermato il ministro dell'Università spagnolo, Manuel Castells, in un'intervista al quotidiano "El Pais", ammettendo, tuttavia, che in questa legislatura non c'è la capacità di bilancio per poter mettere in atto una riforma così complessa. Secondo Castells, questo potrà avvenire solo quando ci sarà una "ripresa consolidata" a seguito della grave crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus. "Ciò che è inaccettabile è che i prezzi delle università pubbliche in Spagna sono i più alti dell'Unione europea", ha aggiunto il ministro dell'Università che nei giorni scorsi ha presentato una proposta di legge con diverse misure a favore dell'uguaglianza di genere, la fine della precarietà del personale docente ed il miglioramento della qualità dell'insegnamento. La futura legge stabilisce che le università non possono avere più del 20 per cento di contratti temporanei rispetto ad oltre il 50 per cento che caratterizza gli atenei spagnoli.(Spm)