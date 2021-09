Clima: Coldiretti, in Italia 1.400 eventi estremi nel 2021, +65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con più di 1.400 eventi estremi il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 65% per cento per grandinate, bombe d’acqua, bufere di vento e tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne e le città da nord a sud della Penisola. E' quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Eswd in riferimento al rapporto pubblicato dalla World Meteorological Organization (Wmo) che ha evidenziato come negli ultimi cinquant'anni i disastri causati da eventi meteo estremi sono aumentati di cinque volte con oltre due milioni di persone morte e perdite per un totale di circa 3.640 miliardi di dollari. Un disastro che ha spinto il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi ad accogliere l'invito di John Kerry a migliorare la cooperazione con gli Usa. Una tendenza evidente anche in Italia dove l’effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere - sottolinea la Coldiretti in una nota - oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti con pesanti ripercussioni sulle produzioni. (segue) (Com)