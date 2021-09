Clima: Coldiretti, in Italia 1.400 eventi estremi nel 2021, +65 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precipitazioni sempre più intense e frequenti, con vere e proprie bombe d’acqua, si abbattono - continua la Coldiretti - su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con ben 7.252 i comuni italiani, ovvero il 91,3 per cento del totale, che sono a rischio idrogeologico secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. Il risultato è che oltre sette milioni gli italiani vivono oggi in zone dove esiste il pericolo di frane e alluvioni. A questa situazione non è certamente estraneo il fatto che negli ultimi 25 anni è sparto oltre un quarto della terra coltivata (-28 per cento) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. Per questo l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne. (segue) (Com)