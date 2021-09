Libano: Nazioni Unite, stanziati 10 milioni di dollari per finanziare acquisto carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) ha stanziato dieci milioni di dollari per aiutare il Libano ad acquistare il carburante necessario ad alimentare gli ospedali e le stazioni idriche. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Il Libano affronta una situazione di profonda incertezza”, ha dichiarato il campo dell’Ocha, Martin Griffiths, durante una sua visita a Beirut. "I fondi stanziati potranno aiutare 2,3 milioni di persone in tutto il Libano”, ha proseguito Griffiths, sottolineando che la carenza di carburante, conseguenza della crisi economica e politica, sta mettendo a repentaglio la disponibilità di assistenza sanitaria e acqua potabile in quasi tutto il Paese. (Lib)