Grecia: premier Mitsotakis presiede oggi riunione governo su ripresa post incendi

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis presiederà oggi in video conferenza una riunione del Consiglio dei ministri dedicata alle iniziative legislative dedicate al processo di ripresa dopo i recenti incendi. L'incontro inizierà alle ore 11. Il governo di Atene nei giorni scorsi ha erogato finanziamenti per sostenere le persone colpite dai devastanti incendi nel mese di luglio. Il premier Mitsotakis ha inoltre annunciato un mini rimpasto di governo dopo gli incendi, creando un apposito ministero per la Protezione civile. (Gra)