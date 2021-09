Spagna: disoccupazione registra a giugno un calo record su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto il numero di disoccupati in Spagna è sceso di 82.583 unità (-2,4 per cento), il più grande calo in quel mese nella serie storica, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero del Lavoro e dell'Economia sociale. Nei tre mesi precedenti la disoccupazione aveva stabilito diminuzioni record, con cali rispettivamente di 129 mila, 167 mila e 197 mila unità. Con il calo della disoccupazione ad agosto, scesa in tutti i settori eccetto in quello delle costruzioni, il numero totale di disoccupati nel Paese iberico è pari a 3.333.915 persone. (Spm)