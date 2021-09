Cina: autorità controllo ammonisce undici piattaforme web per i trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti cinese ha annunciato tramite il suo account WeChat di aver convocato ieri undici piattaforme per servizi di trasporto operanti nel Paese, tra cui Didi Chuxing e Meituan, nel tentativo di correggere profili di concorrenza sleale sul web. Il ministero ha chiesto alle aziende di rivedere le loro pratiche commerciali e di condurre una rettifica immediata per tutelare un clima di concorrenza leale. Nello specifico, il ministero ha chiesto di non violate la conformità a leggi e regolamenti, specie per quanto riguarda le attività di piattaforme, auto e conducenti privi di regolari licenze per la fornitura di servizi. (Cip)