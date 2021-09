Taiwan-Ue: europarlamento favorevole alla firma di un accordo per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della commissione Affari esteri del Parlamento europeo hanno approvato un rapporto che sollecita la firma di un accordo bilaterale di investimento (Bia) con Taiwan ed esprimono preoccupazione per le crescenti pressioni militari della Cina ai danni dell'Isola. Il rapporto è stato approvato con 60 voti a favore su 70 membri presenti. Lo riferisce “Taiwan News”, aggiungendo che le aree chiave dell'economia e del commercio evidenziate dagli eurodeputati includono la cooperazione in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), la tecnologia, la salute pubblica e le forniture di semiconduttori di importanza critica. I deputati hanno avvertito che la Cina rappresenta una "grave minaccia" per lo status quo attraverso lo stretto di Taiwan, nonché per la pace e la stabilità della regione indo-pacifica. Gli europarlamentari hanno invitato ad adottare ulteriori misure per affrontare queste crescenti tensioni e per "proteggere la democrazia di Taiwan" e l’isola in quanto "importante partner dell'Unione europea”. (Cip)