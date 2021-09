India: tasso di disoccupazione salito all’8,32 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in India è salito all’8,32 per cento ad agosto, dal 6,95 per cento di luglio. Più di 1,5 milioni di persone nell’economia formale e informale hanno perso il lavoro, di cui quasi 1,3 milioni nelle aree rurali, e il numero degli occupati è passato da 399,38 a 397,78 milioni. Queste le ultime stime del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie), la cui metodologia si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è aumentato di un punto e mezzo percentuale il mese scorso, salendo rispetto a luglio dall’8,3 al 9,78 per cento. A marzo, prima della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, era al 7,27 per cento, per poi salire al 9,78 per cento, raggiungere il picco del 14,73 per cento a maggio e registrare un 10,07 per cento a giugno. (segue) (Inn)