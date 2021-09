India: tasso di disoccupazione salito all’8,32 per cento ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, le aree rurali l’incremento mensile del tasso di disoccupazione è stato dell’1,3 per cento, dal 6,34 per cento di luglio al 7,64 di agosto. Ciò è dovuto principalmente alla bassa semina delle colture monsoniche (“kharif”). È leggermente aumentato il tasso di partecipazione al lavoro, con il numero dei lavoratori alla ricerca attiva di un impiego aumentato da 30 a 36 milioni. La forza lavoro totale è aumentata di circa quattro milioni di persone raggiungendo 433,86 milioni, vicina al livello del marzo 2020, prima del lockdown nazionale imposto per contenere la prima ondata epidemica. (Inn)