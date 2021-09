Usa-Corea del Nord: amministrazione Biden proroga divieto di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha prorogato per un anno il divieto di viaggio in Corea del Nord. Il divieto, introdotto dall'ex presidente Donald Trump nel 2017, rimarrà in vigore almeno sino ad agosto 2022, secondo un documento del dipartimento di Stato Usa divulgato ieri, primo settembre. Il provvedimento prevede che i passaporti statunitensi ordinari non siano validi per l'ingresso in Corea del Nord, a meno di essere "espressamente validati a tal fine" dal segretario di Stato. L'ex presidente Donald Trump varò il divieto di viaggio in Corea del Nord a settembre 2017 dopo la morte dello studente universitario Otto Warmbier al culmine di 17 mesi di prigionia in Corea del Nord. Warmbier si era recato a Pyongyang con un viaggio di gruppo a gennaio 2016, ed era stato arrestato per essersi appropriato di una suppellettile raffigurante slogan propagandistici. (segue) (Nys)