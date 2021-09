Usa: California, 22mila persone evacuate a causa di un incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 22mila persone sono state evacuate dalla cittadina di South Lake Tahoe, in California, a causa di un vasto incendio che da domenica 29 agosto ha già divorato 204mila acri di territorio. La cittadina evacuata è la più popolosa del bacino del Lago Tahoe, e nella regione circostante sono già state evacuate nei giorni scorsi migliaia di persone. L'incendio, battezzato "Caldor", si estende ora dalla costa occidentale del lago sino al confine col Nevada. Nei giorni scorsi i venti hanno spinto le fiamme attraverso le montagne della Sierra Nevada e la Foresta nazionale di Eldorado. Ad oggi l'incendio è stato contenuto per appena il 20 per cento. (Nys)