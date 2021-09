Sud-est asiatico: ministri Asean chiedono più investimenti infrastrutturali dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno chiesto ieri, primo settembre, un aumento degli investimenti veicolati tramite l'iniziativa cinese della nuova Via della seta (Bet and Road Initiative, Bri) a sostegno delle economie regionali colpite dalla pandemia di Covid-19. I ministri si sono confrontati in videoconferenza in occasione di un summit digitale sulla Bri, durante il quale hanno riconosciuto il contributo dell'iniziativa cinese allo sviluppo infrastrutturale e digitale delle economie del Sud-est asiatico, ma hanno chiesto nuove iniziative per creare opportunità nel contesto di incertezza indotto dalla pandemia. "Sono del parere che il partenariato multilaterale e la cooperazione nell'ambito della Bri possano comportare diversi risultati tangibili", ha dichiarato il viceministro del Commercio della Thailandia, Sansern Samalap. Il funzionario ha menzionato il progetto da 5,75 miliardi di dollari per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Thailandia e Cina, che una volta operativa farà da volano ad una serie di investimenti nell'area del Grande Mekong. I primi 253 chilometri della linea collegheranno Bangkok a Nakhon Ratchasima, porta d'ingresso della Thailandia nord-orientale. Gli altri 873 chilometri porteranno sino alla capitale del Laos Vientiane, e da lì sino alla Cina. (segue) (Cip)