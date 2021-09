Corea del Sud: nucleare, mini reattori inclusi nella strategia energetica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende includere i mini reattori nucleari nel contesto dell'approccio organico del governo per il conseguimento della neutralità carbonica, allontanandosi così dalla promessa di dismettere il nucleare formulata in passato dal presidente Moon Jae-in. I reattori modulari di piccole dimensioni, che per le loro dimensioni ridotte (small modular reactors, smr) possono essere interamente realizzati presso uno stabilimento industriale, e trasportati già assemblati nel sito di utilizzo, verranno sviluppati presso il Munmu Daewang Science Research Center, che diverrà operativo nel 2025 nella città di Gyeongju. Il governo sudcoreano ha già stanziato 281 milioni di dollari per il progetto, il cui costo complessivo è stimato in 500 milioni di dollari. (segue) (Git)