Corea del Sud: nucleare, mini reattori inclusi nella strategia energetica nazionale (2)

- "Il nostro Paese svilupperò ulteriormente la tecnologia nucleare come forza trainante per l'energia e l'economia", ha dichiarato il primo ministro sudcoreano Kim Boo-kyum in occasione della cerimonia di inizio dei lavori, lo scorso luglio. Il complesso di Gyeongju ospiterà 16 strutture di ricerca, che tra le altre cose si dedicheranno allo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio delle scorie nucleari e per lo smantellamento dei reattori. Un singolo Smr dovrebbe generare circa il 5 per cento dell'energia prodotta da un reattore nucleare a fissione convenzionale. Gli Smr dovrebbero operare in immersione in una vasca d'acqua, una soluzione ritenuta più efficace sul fronte della sicurezza. Gli Smr promettono anche un significativo contenimento dei costi, grazie alla loro natura modulare e alla possibilità di realizzarli presso stabilimenti industriali, anziché direttamente sul sito della futura centrale. (Git)