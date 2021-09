Corea del Sud: ministero Esteri vuole aumentare aiuti esteri del 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud intende aumentare i fondi destinati agli aiuti internazionali allo sviluppo del 17 per cento. Ieri il ministero ha annunciato di aver richiesto un aumento del proprio bilancio de 5,7 per cento nel 2022, proprio per espandere il proprio ruolo sul palcoscenico internazionale. Il ministero ha chiesto per il prossimo anno un totale di 3.030 miliardi di won (2,61 miliardi di dollari), contro i 2.840 miliardi di won dell'anno fiscale 2021. Oltre un terzo del bilancio complessivo, 1.110 miliardi di won, verrebbero destinati dal ministero proprio agli aiuti allo sviluppo, un incremento del 17,3 per cento rispetto a quest'anno. Se approvato, i fondi destinati dalla Corea del Sud all'assistenza allo sviluppo supereranno per la prima volta la soglia di mille miliardi di won. In particolare, 236,6 miliardi di won verrebbero assegnati all'assistenza umanitaria - un incremento del 90.7 per cento annuo - e 62,4 miliardi di won a un fondo per la lotta alle malattie infettive, in aumento del 45,8 per cento su base annua. (Git)