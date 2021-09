Usa: l'uragano Ida causa uno "storico" allagamento a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti (Nws) ha diramato il suo primo allarme di sempre per il rischio di allagamenti nella città di New York, dove nelle scorse ore si è abbattuto quanto resta dell'uragano Ida, che nei giorni scorsi ha colpito duramente gli stati di Louisiana e Mississippi. L'uragano ha causato piogge torrenziali che hanno allagato alcune strade e stazioni della metropolitana a Manhattan, Brooklyn e nel New Jersey. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha proclamato lo stato di emergenza poco prima della mezzanotte di ieri, annunciando che migliaia di residenti di New York sono momentaneamente privi di accesso all'energia elettrica. (segue) (Nys)