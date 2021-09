Corea del Sud: Seul è il quarto Paese a normare la neutralità carbonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato un disegno di legge che impegna il Paese a ridurre le emissioni di gas serra del 35 per cento o più rispetto ai livelli del 2018 entro il 2035. Il provvedimento è stato approvato col sostegno di 109 deputati e il voto contrario di 42, nel corso di una sessione, ed è ora in attesa della firma del presidente Moon Jae-in. La Corea del Sud è divenuta così il 14mo paese del Globo a codificare in legge i propri impegni alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Sino ad oggi hanno fatto altrettanto, tra gli altri, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia e Regno Unito. (Git)