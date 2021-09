Malesia: Covid, i non vaccinati potrebbero essere sottoposti a test rapidi periodici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Malesia, Khairy Jamaluddin, ha dichiarato che i cittadini adulti che rifiuteranno di farsi vaccinare contro la Covid-19 potrebbero essere costretti in futuro a sottoporsi a tamponi rapidi periodici, seguiti da test pcr in caso di diagnosi di positività al coronavirus. "Preferirei ovviamente che la gente optasse per la vaccinazione", ha dichiarato il ministro, precisando però che al momento il governo della Malesia non ha intenzione di rendere obbligatoria la vaccinazione. "Non esiste legge o obbligo federale, ma se un'azienda dice che è necessario vaccinarsi per recarsi al lavoro, allora è necessario farlo", ha aggiunto il ministro. Infine, Khairy ha aggiunto che mano a mano che la pandemia passerà ad una fase endemica, l'intera popolazione dovrà probabilmente sottoporsi a test periodici, indipendente dalla vaccinazione. Ad oggi il governo della Malesia ha approvato 11 diversi tamponi fai-da-te per la Covid-19, e presto il ministero del Commercio interno dovrebbe annunciare l'imposizione di un tetto massimo al prezzo dei kit.(Fim)