Singapore: Covid, riaprono i terminal 1 e 3 dell'aeroporto Changi

- I terminali 1 e 3 dell'aeroporto internazionale Changi di Singapore hanno riaperto al pubblico per la prima volta dopo oltre 100 giorni, in vista della parziale apertura dei confini ai viaggiatori vaccinati contro la Covid-19. I terminal erano stati chiusi lo scorso maggio a seguito dell'individuazione di un focolaio di coronavirus. Oltre l'80 per cento dei negozi nei due terminal hanno riaperto ieri, primo settembre, e i rimanenti dovrebbero riprendere le attività a breve. Il gestore dell'aeroporto ha adottato una serie di misure di sicurezza, inclusa la segregazione degli spazi destinati alla consumazione dei pasti per ridurre i contatti tra il personale dell'aeroporto e i viaggiatori.(Fim)