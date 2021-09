Kosovo: premier Kurti, Serbia apra archivi di Stato per fare luce su persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha chiesto alla Serbia di aprire i suoi archivi di Stato relativi alla guerra del 1998-99 in Kosovo, sostenendo che "per quanto riguarda le persone scomparse, la risposta sta lì (a Belgrado)". "Le persone scomparse saranno sempre l'argomento principale nelle nostre relazioni con la Serbia", ha detto Kurti durante una cerimonia a Pristina per celebrare la Giornata internazionale delle persone scomparsi a cui ha preso parte insieme alla presidente del Kosovo Vjosa Osmani. "Non possiamo pretendere di avere un futuro sostenibile o sicuro se non affrontiamo i problemi del passato", ha aggiunto il capo di governo. (segue) (Alt)