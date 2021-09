Kosovo: rappresentante Ue Lajcak, piena integrazione internazionale è obiettivo dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piena integrazione internazionale del Kosovo e il consolidamento interno del Paese sono i due obiettivi chiave del dialogo bilaterale con la Serbia. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Pristina–Belgrado, Miroslav Lajcak. Anche il riconoscimento del Kosovo sarà discusso nel processo negoziale, ha aggiunto l’ex ministro degli Esteri slovacco. Lajcak ha commentato l'iniziativa Open Balkan di Albania, Serbia e Macedonia del Nord, affermando che si tratta di una competizione malsana per i processi di integrazione europea nei paesi dei Balcani occidentali. "In questo caso l'Open Balkan non sarebbe una sana competizione. Abbiamo già iniziative molto simili, come il Cefta, dove ci sono formati simili come questo. L'importante è misurare la capacità di questi formati di portare la regione ad avvicinarsi all'Unione europea e creare norme e standard europei", ha affermato Lajcak. (segue) (Beb)