Slovenia: ministro Esteri Logar, oggi a Bled per affrontare insieme le sfide (3)

- Gli argomenti discussi nel primo giorno del Forum includono la ripresa post-pandemia, la trasformazione verde e digitale e il futuro del processo di allargamento dell'Ue. Quest'ultimo tema sarà approfondito in un panel che conterà la partecipazione del primo ministro della Slovenia Jansa, di quello del Montenegro, Zdravko Krivokapic, quello del Kosovo, Albin Kurti, quello della Polonia, Mateusz Morawiecki, quello della Croazia, Andrej Plenkovic, quello dell'Albania, Edi Rama, quello della Macedonia del Nord, Zoran Zaev e il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi. Le discussioni su questi temi proseguiranno con panel di ex leader europei, intellettuali e membri del Parlamento europeo. I temi del Forum di Bled di quest'anno sono strettamente legati ai temi chiave della seconda Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea, che si svolge sotto lo slogan "Insieme. Resiliente. Europa". Lo slogan della presidenza si riflette anche nei temi chiave della seconda giornata, poiché le discussioni si concentreranno sulla ripresa economica post-pandemia e sulla ripresa del turismo, sul rafforzamento della resilienza dell'Ue, sul rafforzamento della resilienza informatica, sulla connettività e sulla digitalizzazione. (segue) (Seb)