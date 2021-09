El Salvador: riforme diritto giudiziario, previsto pensionamento forzato di magistrati over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea legislativa della Repubblica di El Salvador ha approvato una serie di riforme alla Legge sulla carriera giudiziaria che, tra gli altri effetti, comporterà il pensionamento forzato immediato di 156 giudici. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo". I deputati del gruppo Nuove idee, partito del presidente Nayib Bukele, hanno presentato la lista delle riforme, volte a modificare la procedura per il pensionamento e il trasferimento di giudici e magistrati inquirenti. Le nuove disposizioni stabiliscono, principalmente, che tutti i giudici e magistrati di età superiore ai 60 anni o con più di 30 anni di servizio vengano allontanati dall'incarico d'imperio. In virtù di questa disposizione verranno allontanati immediatamente 156 giudici, fatta eccezione per i componenti della Corte Suprema. (segue) (Mec)