Brasile: procura cita in giudizio lo stato per danni morali causati dall'ex giudice Sergio Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile (Mpf) ha aperto un processo civile (azione civile pubblica) contro lo stato brasiliano finalizzato alla richiesta di danni morali collettivi causati dall'inchiesta anti-corruzione Lava Jato, in particolare dell'ex giudice Sergio Moro, la cui azione è considerate dalla procura come antidemocratica. Secondo quanto sostenuto infatti, attraverso la sua azione parziale illegale, Moro avrebbe indebitamente influenzato le elezioni presidenziali del 2018, di cui beneficiò direttamente grazie alla nomina come ministero della Giustizia da parte del presidente Jair Bolsonaro. La tesi della procura è che le attività di Moro nell'operazione avrebbero contribuito a "consolidare l'impeachment contro il presidente Dilma Rousseff", anche attraverso la divulgazione illegale delle conversazioni Dilma e l'ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva. "I fatti hanno comportato l'indebolimento della democrazia brasiliana". (segue) (Brb)