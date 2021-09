Guatemala: governo propone Assemblea generale degli Stati americani in video-conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Guatemala ha proposto che la prossima Assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), in programma nel paese il prossimo novembre, si svolga in video-conferenza a causa della pandemia di nuovo coronavirus. Lo riferisce la stampa guatemalteca riportando le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Pedro Brolo, davanti al Consiglio permanente dell'Osa. l suo piano per un incontro in cui il Paese centroamericano agirà per la quarta volta come ospite e che porterà il motto "Per un'America rinnovata". "Siamo di fronte a una minaccia che non ci da tregue e ci impone ogni giorno di raddoppiare i nostri sforzi e adattarci a nuovi modi di relazionarci", ha detto Brolo, sottolineando che ripetere l'esperienza della precedente edizione dall'Assemblea con riunioni solo a distanza sia la "decisione più responsabile, prudente se non l'unica praticabile". Il ministro si è detto confidente che anche gli altri governi condividano la preoccupazione. "Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo come paese ospitante, ma siamo anche consapevoli delle sfide derivanti dalla pandemia", ha concluso. (Mec)