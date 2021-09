Usa: uragano Ida, domani Biden in Louisiana per incontrare autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà in visita in Louisiana a partire da venerdì 3 settembre per incontrare le autorità locali e sincerarsi personalmente dei danni causati all’uragano Ida. Lo rende noto la Casa Bianca. Ida è stata la quinta tempesta più potente a colpire gli Stati Uniti con raffiche di vento fino a 240 km/h, causando probabilmente decine di miliardi di dollari di danni alle infrastrutture.(Nys)