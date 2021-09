Giappone: Covid, il contaminante nelle fiale di vaccino Moderna è acciaio inossidabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della prefettura di Gunma, in Giappone, ha annunciato la scorsa settimana la scoperta di "contaminanti esterni" di dimensioni inferiori a mezzo millimetro in alcune fiale di vaccino contro la Covid-19 prodotto da Moderna, e appartenenti ad un lotto differente dai tre già sequestrati in Giappone, per un totale di 1,63 milioni di dosi, e dal quarto lotto sequestrato il 29 agosto a Okinawa. Le autorità di Gunma hanno avvertito che dosi dal lotto sequestrato sono già stati inoculati a 4.500 persone, che per il momento non hanno segnalato reazioni avverse. Ad oggi una decina di prefetture giapponesi hanno segnalato l'individuazione di fiale con contaminanti esterni nei loro centri di vaccinazione. Moderna sta conducendo indagini sui tre lotti sequestrati in Giappone lo scorso 26 agosto. (segue) (Git)