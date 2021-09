Usa-Corea del Nord: amministrazione Biden proroga divieto di viaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha ribadito la "pressante necessità di rilanciare il dialogo e la diplomazia" con la Corea del Nord, dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di un rapporto secondo cui Pyongyang avrebbe riattivato il suo complesso nucleare di Yongbyon. "Siamo a conoscenza di questo rapporto. Continuiamo a coordinarci con i nostri alleati e partner in merito agli sviluppi riguardanti la Repubblica popolare democratica di Corea", ha dichiarato un funzionario del dipartimento di Stato Usa all'agenzia di stampa "Yonhap". La pubblicazione del rapporto dell'Aiea è coinciso con l'arrivo a Washington dell'inviato sudcoreano per il nucleare, Noh Kyu-duk, per colloqui con la controparte statunitense Sung Kim in merito alle strategie per il rilancio del dialogo con la Corea del Nord. (segue) (Nys)