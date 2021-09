Usa-Corea del Nord: amministrazione Biden proroga divieto di viaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato nei mesi scorsi un test presso il complesso nucleare di Yongbyon. Lo afferma la bozza di un rapporto del comitato delle Nazioni Unite sulle sanzioni alla Corea del Nord cui ha avuto accesso il quotidiano "Nikkei". Il rapporto afferma che il test è stato effettuato tra dicembre 2020 e lo scorso febbraio. Secondo il rapporto della comitato, che opera alle dipendenze del Consiglio di sicurezza Onu, Pyongyang ha proseguito lo sviluppo dei suoi programmi balistico e nucleare nonostante il grave peggioramento della situazione economica del Paese, che a causa dei disastri naturali dello scorso anno e della pandemia di Covid-19 affronta oggi anche una grave emergenza alimentare. Il rapporto punta anche l'indice contro la prosecuzione delle attività di contrabbando di merci da parte della Corea del Nord, in particolare beni di lusso per la classe dirigente del Partito del lavoro. La bozza del rapporto consultato da "Nikkei" è stata presentata al comitato sulle sanzioni lo scorso 5 agosto. Il documento verrà discusso dal Consiglio di sicurezza e sottoposto a eventuali emendamenti prima della pubblicazione, in programma nel mese di settembre. (Nys)